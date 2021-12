$!A lucir radiantes en las fiestas navideñas

Respetar los espacios de los demás es importante. Cuidar de no tomar de más para no hacer sentir incomodas a las demás personas que nos acompañan en la actividad.

Karlen Pérez, Presentadora de Bienvenida La Mañana canal 6 y locutora de Exa FM

¿Qué te gusta vestir el 24 y 31 de diciembre? Obviamente, cuando trabajas en televisión puedes colocarte cosas que lucirían extravagantes en persona, pero cuando me ha tocado quedarme en casa yo siempre he optado por vestidos.

En los últimos años me he inclinado por una parte más cómoda, he descubierto lo que me favorece. Me gustan las botas, los botines, y de alguna manera, lo que me interesa es sentirme tranquila, porque uno se desplaza a la casa de la familia, a la casa de los amigos, entonces quiero sentirme libre pero a la vez presentable para el momento.

Consejos de vestir y maquillaje: Creo que es importante lo que está en tendencia, por ejemplo, se dice que las pieles de animal print vienen de nuevo a la moda este 2022. Ahorita está en tendencia las lentejuelas. Generalmente, las personas el 24 optan por un look elegante si, pero mas tranquilo, con poco brillo y para el 31 optan por su mejor outfit.

El consejo que les podría dar es informarse en lo que está en tendencia pero adaptarlo a su propio estilo, que podemos aprovechar para utilizar prendas que no utilizamos el resto del año. Siempre manteniendo nuestra esencia, nuestra comodidad que es lo mas importante.

Es desagradable estar en cena navideña acomodándose en bra, acomodándose una blusa o no sintiéndose bien, al final es la actitud la que decide. Muy bonita podrá ser la prenda pero no la vas a lucir. En cuanto al maquillaje, en la noche se puede optar por un maquillaje más fuerte sobre todo por las fotografías.

¿Qué haces para que dure por más tiempo su maquillaje y peinado?Siento que las personas se enfocan mucho en que tipo de peinado o como me voy a maquillar y no toman en cuenta el transfondo que existe detrás de él. Es muy importante tener una piel saludable y cabello saludable, porque cualquier tinte que es lo que cualquier mujer hace en estos últimos meses no se va a ver bien si el pelo está maltratado.

Las ondas no van a durar lo suficiente si el pelo está maltratado, es decir, puede utilizar el cabello suelto pero cuidar su salud, utilizar un hidratante, el acondicionador quE vaya acorde al color del cabello. En cuanto a la piel, la preparación previa es importante, tanto el bloqueador, el hidratante y el Primer, jugar un poco con los colores en horas de la noche se puede intensificar.

¿Qué cosas jamás deberíamos usar las mujeres en estas festividades?Nunca debes utilizar una prenda con la que no te sientas cómoda y una prenda que no sea de tu talla por mucho que te guste, al final se va a reflejar que no va a acorde a lo que pensabas, creo que muchas personas compran ropa sin medirsela o sin completarla con el resto del outfit y creo que es importante saber cual sería el look final.

Lo más importante es pasarla bien, que sea de nuestro estilo, que nos sintamos bien utilizándola, que en las fotos realmente se note que estamos disfrutando de la temporada navideña y, por supuesto, lo que estamos utilizando.