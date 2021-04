Cómo afrontar la menopausia

Para algunas mujeres el fin de los ciclos menstruales se convierte en algo positivo, ya que comienzan otra etapa en su vida; aunque los síntomas del climaterio en muchas ocasiones pueden ser dramáticos no se desespere.

1. Camine por lo menos 30 minutos al día. Eso fortalecerá la estructura osteomuscular.

2. Consuma mayor cantidad de frutas, verduras, leguminosas, fibra y de carne magra (de aves de corral). No olvide comer productos lácteos (leche, queso, yogur), ya que estos aportan una cantidad suficiente de calcio. De preferencia utilice el aceite de oliva o vegetales, como sésamo o ajonjolí.

3. Trate de no consumir las comidas ricas en grasa, como los embutidos, productos lácteos no descremados, postres, galletas, pasteles, frituras, etc.

4. Disminuya el consumo de alcohol y controle los riesgos de pérdida de calcio.

5. Evite el tabaco, ya que este aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y cáncer.

6. Debido a la resequedad vaginal, es recomendable utilizar lubricantes durante las relaciones sexuales.

7. Consuma bebidas frías y trate de evitar las comidas demasiado calientes. Mantenga ventilada su habitación y utilice un ventilador.