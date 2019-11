Menopausia: Cambiar el estilo de vida, la clave para sobrellevar esta etapa

San Pedro Sula, Honduras.



Si es de las mujeres que está atravesando la menopausia o está por iniciar esta etapa, seguro escuchará de la vecina, prima o amiga, ¡ya vas a saber lo que es bueno! ¡vas a pasar solo amargada, te dolerá todo y no digamos esos calores insoportables!



La menopausia no es una enfermedad, es un estado fisiológico de toda mujer. Así como llega la menstruación a los 12, 14 o 16 años, se sale de ella a los 45 y 55 años.





En esta etapa que se debe asumir con naturalidad ya no se producen hormonas, por lo tanto ya no hay sangrado mensual; pero no hay que tener miedo, lo mejor es informarse bien.



Exámenes



“Las mujeres nos olvidamos de un chequeo médico, nos interesamos en otras cosas y no está mal, pero es importante visitar el médico. Hay que hacerse cada año los exámenes de rutina (hemograma, heces, orina, la citología, mamografía). También el de glicemia, trigliceridos, colesterol y la citología colposcópica; si todo eso está bien, nosotros no vamos a tener ningún problema”, dice Olga Lidia Tábora, ginecóloga de la Clínica de Atención Familiar.

Los síntomas



1. Sudoración y calores, conocidos como sofocos o bochornos.

2. Puede que experimente dolor u otros cambios a la hora de la intimidad.

3. La resequedad, comezón o secreción vaginal. Visite el médico para un tratamiento.

4. Se está más propenso a sufrir infecciones urinarias y disminución del sueño.

5. En algunos casos ansiedad, irritabilidad, depresión y cambios de ánimo.

6. Problemas con el control de la vejiga, necesidad de orinar con frecuencia.

Una vez usted cumple 45 años comienza lo que se llama climaterio, que dura entre 5 a 10 años. En ese proceso debe vigilar su salud a fin de evitar que su cuerpo experimente muchos cambios.



“Debemos tener una actitud positiva al enfrentarla, el primer paso es estar bien informada y no dejarse llevar por lo que otras experimentan. Recuerde que cada organismo es diferente”, expresa.

No espere llegar a esta etapa, lo ideal es que se informe antes sobre este proceso y qué hacer.





¿Qué pasa con la pareja?

Una de las recomendaciones de Tábora es que la mujer tenga una buena comunicación con su pareja.





PARA SABER Hay alimentos como el aguacate, plátanos, salmón, pavo, huevos, hígado y espárragos que aumentan la testosterona en la mujer.

El deseo sexual no ha terminado, hay mujeres que experimentarán cambios como infecciones o sentir dolor a la hora de la relación debido a la resequedad, por eso deben comentarlo con su pareja y visitar el médico. Otra cosa que puede influir es por el complejo y cansancio. Comienzan a negarse en la intimidad, allí es donde las parejas tienen problemas porque el hombre se crea otros conceptos sin saberlo”.



La especialista dice que es una etapa que debe disfrutarse en todos los aspectos. “Ya no se está pendiente de sangrado o de anticonceptivos. Disfrute con su pareja, la clave está en hacerse los chequeos de rutina y su estilo de vida”.

Lo recomendable es que visite al especialista para que le indique cómo sobrellevar los cambios hormonales y seguir con su vida normal.

Qué hacer

Vitamínese

Es importante que consuma vitamina C, E y ginseng, que pueden aliviar el estrés, sofocos y la libido.



Ejercítese

Tenga una rutina de ejercicios o camine. Debe cambiar su alimentación por una más saludable. Evite fumar o beber.



Diviértase

Haga manualidades, vaya al cine, reúnase con excompañeras o haga zumba, pero entreténgase.