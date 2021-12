Amigo secreto: ideas geniales para celebrarlo

Detalles hechos con sus manos: Si lo que quieren este año es llegar al corazón de los demás, la mejor opción es el amigo secreto DIY (Do it yourself) o ‘hecho por ti’. La característica principal es que no se puede regalar nada que no haya sido fabricado por los propios participantes. Es una buena opción para hacer regalos más emocionales, con notas o cartas contando lo importante que es esa persona para usted. Puede usar fotos que tenga con esa persona y un marco de fotos diferente y original, un collage o un libro sobre su vida.