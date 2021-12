Soñar a su ex, ¿es una carga?

Querida, Doctora Corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Es verdad que cuando pasan los años y que uno ya olvidó a su ex pareja y que cuando uno se va a dormir y la sueña es porque ella se acordó de uno? Te lo pregunto porque apenas hace algunos días soñé con mi ex pareja, que estábamos nuevamente en una relación de noviazgo. Anduve con ella hace más de 10 años. Y pues esa es mi duda, de por qué soñamos a la ex pareja.

Roy, 39 años

Hola, querido Roy, no hay que buscar en los sueños mensajes ocultos. Todo lo que sueñas tiene que ver contigo, no en que tu ex haya pensado en ti.

Revisa tú a qué se debe que la hayas soñado, qué representa ella en tu vida o que representó para que ahora la recuerdes o qué tuviste en esa relación que añoras, no es a la persona sino a la situación.

Aunque hayan pasado 10 años, la realidad es que esa persona siempre estará en tu historia porque formó parte de tu vida cuando eras más joven, ahora es un recuerdo, ¿qué te recuerda? El rollo es tuyo, ella tal vez ni te sueña ni te piensa.