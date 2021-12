Le dan ilusiones y luego cortón

Yo estoy muy confundida. Fíjate que en mi trabajo hay un chavo que me gusta mucho. Desde que lo conocí me encantó su físico y su forma de ser. Poco a poco me fui acercando a él y recibí respuesta positiva. Con el paso de los días, ya era él quien se me acercaba, me invitada el café y de vez en cuando me llevaba un chocolate a mi lugar. Parecía que era cuestión de tiempo para andar con él, sólo esperaba que me lo pidiera. Pero de pronto cambió y ahora apenas me contesta el saludo. La verdad por más que pienso no logro adivinar qué pasó. Le pregunté si le pasaba algo y me dijo que todo normal. ¿Tú que piensas Doctora Corazón, crees que hice o dije algo que lo desilusionó?Claudia

Querida Claudia, dudo mucho que algún día adivines qué le pasó al chavo de tu trabajo para que dejara de tener atenciones contigo, pero puedo decirte qué tal vez se asustó cuando se dio cuenta que estabas haciéndote ilusiones con él cuando sólo te veía como una agradable compañera de trabajo.

Si quieres salir de dudas sobre su cambio de actitud, se vale que vayas al grano y le preguntes a qué se debe que ya no te lleve chocolates ni te invite el café.

Si te atreves puedes decirle que esperabas que se te declarara, tal vez te diga lo que estoy suponiendo: que sólo te ve como una linda compañera de trabajo. Ante esto tendrías que aceptar que todo ocurrió en tu fantasía y que él no está interesado en nada romántico contigo. Se vale ilusionarse, pero no se vale quedarse clavada y menos tratando de adivinarlo que otro piensa.