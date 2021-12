Enojada con su esposo por tener una “amiga”

Doctora Corazón, tengo un problema, mi esposo anda con otra y lo niega. Me dice que es su amiga, pero ella le habla a las doce de la noche y no tiene mayor recato con eso. Yo lo quiero, él es veterinario, yo y ella también, y no sé qué hacer. He tratado de mandar a golpearlo sin que sospeche que soy yo, solo para desquitar mi coraje. No lo puedo dejar, pero quiero que cambie su actitud, ¿qué puedo hacer? Ángela

Querida Ángela, ¿crees que golpeándolo se va a corregir?, ¿no te parece que eso es algo infantil e inútil? Si ni los niños entienden a golpes, ¿crees que lo hará un adulto? Dices que no quieres dejarlo, ¿lo quieres más ahora que sospechas que te pone el cuerno?, ¿por qué crees que él podría andar con la otra veterinaria?, ¿qué crees que esté buscando en una relación fuera de casa?

Te sugiero que hables con él y le preguntes. Tal vez te des cuenta de que lo único que busca, si es que tiene algo con la otra, es relaciones sexuales. Así que si tú quieres puedes salvar la relación. También puedes establecer reglas y pedirle que esta amiga no le hable a tu casa, y menos a deshoras.