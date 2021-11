Novio con miedo al compromiso

Hola Doctora Corazón, tengo un problema y espero puedas ayudarme. Mi novio me confesó que tiene filofobia,es decir, miedo al compromiso. No sé realmente qué hacer,si es posible ayudarlo con esta situación.

Llevamos un años aaliendo y hemos platicado de casarnos, me he hecho ilusiones pues me dio un anillo de compromiso hace 15 días y me dice que soy el amor de su vida. Pero con esta confesión temo que en cualquier momento se vaya. Ayúdame. Alejandra, 35 años

Querida Alejandra, ¿y quién le dio ese diagnóstico? Supongo que fue con un especialista de la salud mental y ahí fue donde se lo dieron. Porque si él se diagnosticó solo, lo único que puede pasarle es que sea una de las muchas personas que temen perder su libertad y entonces se escapan cuando ven que una relación va muy en serio.

Si realmente padece filofobia puedes recomendarle que vaya a terapia para que identifique dónde empezó esa fobia y qué podría hacer para mantenerla bajo control y construir un relación de largo plazo contigo, también podrías acompañarlo para que te orienten sobre lo que puedes hacer en la relación para contribuir a su curación.

Y, por otro lado, puedo decirte que aunque las personas se enamoren y se casen, no existen garantías para que la relación dure “para toda la vida”. Así que haz tus temores a un lado y disfruta de tu relación mientras la tengas.