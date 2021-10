Le salió la chica “pedigüeña”

Hola, Doctora Corazón. Estoy saliendo con una chica que recién conocí. Ella es muy linda, pero me ha pedido que la apoye económicamente pues se quedó sin trabajo. La verdad me gusta mucho, pero no quiero que sólo me vea como un proveedor, pues tenemos dos meses de conocernos. Acepté ayudarla con lo que he podido, pero no sé qué hacer si vuelve a pedirme. Dame un consejo, gracias y le mando un gran saludo.

Aldo, 33 años

¡Hooola!, querido Aldo. Para que una relación funcione hay que hablar de lo que se piensa y de lo que se siente, de lo contrario, se abre el espacio para malentendidos, especialmente cuando se trata de dinero.

Si la chica vuelve a pedirte dinero necesitas decirle que no te gusta el rol de proveedor y que no te sientes cómodo dándole dinero porque llevan poco tiempo de conocerse.

Debes atreverte a decirle qué es lo que piensas sobre una relación de pareja y ella debe decirte qué piensa ella. De esa manera será más sencillo que tomen sus decisiones.

Es muy padre estar entusiasmados con un nuevo amor, pero si no hay claridad sobre las reglas de la relación, el asunto terminará en desastre. Así como ella se atrevió a pedirte dinero, atrévete tú a decirle cómo te sientes en relación con el tema del dinero.

Aprecio y agradezco mucho tu saludo, te mando el mío, y deseo que tengas una relación exitosa.