Una pareja de vírgenes recién casados en problemas

Mi esposa y y nos casamos hace dos meses y los dos éramos vírgenes y cuando intentamos hacerlo a los dos nos duele mucho y como no tengo experiencia no sé cómo hacerle¿tiene que doler mucho? ¿podría haber una manera de que no duela tanto o a fuerzas tiene que doler? Gracias, Doctora Corazón, saludos. Anónimo

Querido Anónimo. No, no tiene que doler. Es posible que los dos estén tan tensos por lo que debería ser que están haciendo a un lado el proceso del acto amoroso.

Deben estar relajados, empezar a besarse suavemente, a tocar cada centímetro de la piel de cada uno, de manera que vayan excitándose mutuamente, si tú logras una erección y ella logra que su vagina se lubrique no tendría porque haber problemas ni dolor.

Por otro lado, si ella teme a la penetración porque le han dicho que duele hasta morir, porque teme un embarazo que todavía no quiere o porque tiene prejuicios inculcados, se está generando un problema que se llama vaginismo, el cual hace que al intentar la penetración sea megadoloroso y en consecuencia a ti también te duele al intentar forzar la entrada en una cavidad que está totalmente cerrada.

Les sugiero que intenten las caricias y la relajación lo más que puedan y si no logran la consumación del acto sexual, necesitarían acudir a terapia sexual para que les puedan ayudar.