Sexagenaria enamorada preocupa a hija

Doctora Corazón, espero usted ande muy bien, al igual que yo. La del problema es mi mamá, hace poco se vacunó y ya anda como si nada, pues se anda paseando por todos lados como si de verdad ya no existiera la pandemia, incluso nos confesó a sus hijos que salió con un señor que conoció en el bus y que ahora ya le está pidiendo dinero. Doctora, ayúdame a que mi mamá se dé cuenta primero que la pandemia existe y segundo que este señor, que por cierto le lleva 10 años a mi mamá, ella tiene 65, nada más le está viendo la cara. Sammia, 35 años

Querida Sammia, ando muy bien, gracias, y me da gusto que también estés bien, aunque no parece que sea verdad si estás preocupada por el comportamiento de tu mamá.

Lamentablemente, el peor sordo es el que no quiere oír y el más ciego es el que no quiere ver, y parece que tu mamá está en ese canal, y así no hay nada que puedas decirle o hacer para que ella se comporte como tú crees que debería portarse.

Debes darte cuenta de que, aunque es de la tercera edad, aún es una mujer joven y tiene derecho a entusiasmarse con un hombre y a vivir las consecuencias de esa decisión.

Tal vez, a ustedes les corresponda poner su hombro si este señor la decepciona, o cuidarla si llega contagiarse, porque han explicado que la vacuna sirve para que el virus no te mate, no para que no te contagies.

Comprendo como te sientes, pero no puedes encerrar a tu mamá, tal vez debas hablarle de tus temores por verla en la calle como si nada y por relacionarse con alguien que conoció en el bus, pero no esperes que actúe como tú necesitas para estar tranquila.