Entre la espada y la pared

Saludos, Doctora Corazón me gustaría contarte algo para que me ayudes como sólo tú sabes. Hace unos días vi a mi mamá besándose con un hombre que no es mi papá.

Ella se dio cuenta y me pidió que no dijera nada y a cambio me iba a comprar un videojuego. Me ganó la avaricia y terminé aceptando, pero ahora me pongo a pensar en mi papá y en el hecho de que trabaja todos los días para darnos lo que necesitamos.

Mi mamá me cuenta cosas horribles que dice que hizo mi papá cuando ambos eran jóvenes. A veces suenan a cosas que sí haría él, otras más parecen mentiras que inventa para hacerme dejar de quererlo y así mantenerme callado.

No sé qué hacer, porque siento que esto lastima mucho a mi papá y en mi opinión creo que él no se lo merece. Robbie, 16 años.

Querido Robbie, no es nada sano que tu mamá te haga cómplice de su relación extramatrimonial, pero tampoco te toca estar en medio de las broncas que ellos tienen como pareja. Si tu mamá ya no quiere estar con tu papá debería ser honesta y separarse de él, no se vale que trate de ponerte en contra de él, cualquier cosa inapropiada que tu papá haya hecho se la hizo a ella no a ti, y ella decidió seguir en la relación a pesar de las cosas horribles que dice que él le hizo cuando eran jóvenes.

Creo que te toca hablar con tu mamá y decirle que no te debe poner en medio de la relación, ya que ellos serán tus papás siempre, se hayan hecho lo que se hayan hecho entre ellos. Y si ella ya no ama a tu padre, lo realista es que hable con él y se separen.

Que le ponga el cuerno no va a reparar la relación si está dañada y si el amor se acabó. Un cuerno no significa ojo por ojo, ni sana nada. E, insisto, si el amor se extinguió no hay manera de que tú lo repares. Así que habla con tu mamá.