Su hija se dedica a la “mala vida”

Cuando era joven me metí en muchos problemas de drogas y conocí a personas con las que no debí meterme. Terminé siendo prostituta, al principio porque me daba dinero para mis drogas, pero después ya lo hacía por gusto al dinero.

El problema es que sospecho que una de mis hijas quiere seguir mis pasos. El otro día la detuvieron por eso y aunque le dije que yo me sacrifiqué para que ellos tuvieran otra vida, no me hace caso.

También consume drogas y ya tiene un pequeño de 3 años. ¿Cómo le hago para que deje ese oficio? Ella es muy guapa y seguro le va bien, ahora que las llaman escorts, pero no quiero eso para ella, aunque al mismo tiempo no tengo cara para detenerla.

La preocupada

Querida preocupada, entiendo perfectamente que quieras una vida diferente para tu hija, pero ¿qué crees? Si tu hija quiere tener la vida que ya tiene, no hay manera que la hagas cambiar de idea y tiene derecho a vivir como desea y asumir las consecuencias de su elección.

Deja de pelear con ella porque no te sacrificaste, tú escogiste vender tu cuerpo para pagar las cuentas de gastos de tus hijos, y elegiste lo que quisiste, por lo que cuentas, nadie te lo impuso, fue tu elección.

También tu hija ha hecho su elección porque fue lo que te vio hacer y tal vez sea un trabajo que le gusta o que le parece fácil desarrollar. Se vale que hables con ella y le cuentes de las dificultades que tuviste tú al ejercer ese oficio, y tal vez logres que cambie de giro, pero si no sabe hacer nada va a estar muy complicado que haga otra cosa.

¿Para qué más está preparada tu hija? O tal vez crea que tiene que seguir la tradición. Habla con ella de madre a hija.