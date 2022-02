Se siente “mal tercio” entre su actual novia y su ex

Doctora Corazón, tengo una pareja que tiene una niña, siempre está al pendiente de ella y de su mamá. La cosa es que cuando toma decisiones con el papá de su hija, a veces no me comenta o me dice las cosas tres días después y yo me siento como si nada más estuviera anexado a esa relación. Quisiera que ella me diga por qué actúa de esa manera. Siempre que le toco el tema me sale con que está cansada. Pienso que esto está afectando lo nuestro.

Noé

Respuesta



Querido Noé, necesitas decirle a tu pareja lo que sientes de su relación con el papá de su hija y las decisiones que toma.

Necesitas preguntarle si te va a dejar intervenir en las decisiones relacionadas con la niña o si siempre te dejará al margen de todo. Necesitas hablar con todas sus letras, porque tal vez ella no sabe cómo integrarte.

Los dos necesitan ponerse de acuerdo, para que tu dejes de sentirte un “mal tercio” entre ella y su exmarido.