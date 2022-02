Ya no soporta a su vecina “encueratriz”

Hola, Doctora Corazón, qué tal. Tengo dos chiquitinas en casa, vivimos en un departamento. La cosa es que en el que me queda enfrente tengo una vecina que siempre anda desnuda, luego de regresar de sutrabajo o de las cosas que hace, no lo sé bien, el punto es que lo hace y deja sus persianas abiertas y mis chiquitas ya van varias veces que me dicen que ellas quieren hacer lo mismo, que porque esa señora, así dicen ellas, está sin ropita y ellas no pueden .Qué me recomiendas, he pensado en hablar con ella, pero no quiero que piense que yo la ando viendo, de hecho me di cuenta porque mis hijas me lo dijeron.

Vecina indignada

Querida Vecina indignada, te recomiendo que pongas una cortina que evite que tus hijas vean al departamento de enfrente, porque va a ser muy complicado que logres que tu vecina deje de encuerarse en su casa. Y también podrías explicarle a tus hijas que no tienen porqué repetir la conducta de la señora, que es una persona exhibicionista ,que no siente vergüenza o culpa por pasearse desnuda sin importar si alguien la ve. Y como último recurso intenta pedirle a la señora que cierre su persiana o su ventana, porque si le pides que deje de desnudarse sería meterse en su vida privada y te va a mandar muy lejos. A ti no te gustaría que te dijeran qué hacer en tu casa.