Canta doctor psiquiatra

Hola, Doctora Corazón, quisiera contarte algo que quizás te haga reír a carcajadas a ti y a tus lectores, pero la verdad es que desde los 6 años siento que no encajo en este mundo, no me siento atraído por la cultura actual, siento algo similar a una depresión.

Me gustan las mujeres, pero estoy decepcionado de ellas por la actitud de diva que tienen algunas. No soy simpatizante de la comunidad LGBT por lo cual no siento esas preferencias, soy amante de los pies, pero solo los de mujer, pero igual me siento frustrado porque como no tengo dinero no hay quien se fije en mí; además, de que soy una persona nada atractiva, tengo sobrepeso y una cicatriz en la cara, me gusta la música dark ambient, el metal y el avant garde, odio el reguetón y la música moderna, últimamente me he sentido deprimido y asistí a varios psicólogos y ninguno me ayuda.

Cada que veo algún caso de alguna mujer que ama a un hombre me da tristeza saber que nadie va a amarme a mí. Tengo deseos de deshacer el mundo y crear el mío, por eso muchos dicen que soy igual a Hitler y a Ricardo el que se obsesionó con la cantante Björk.

Seguido sueño con una mujer que me dice que ella estaría conmigo si existiera. La gente suele abusar de mi nobleza, en especial las mujeres, y ya intenté suicidarme aventándome de la azotea y disparándome. Ya perdí toda esperanza de ser amado por una mujer y me resigné a que siempre estaré solo.

A pesar de mi fealdad tengo miedo de que me toque una mujer más fea que yo, y las bonitas me causan decepción porque son materialistas e infieles, desconfío de mucha gente, si no es que de todos. Antes de morir me gustaría haber estado con una mujer de verdad, de esas que ya no hay, y morir en sus brazos.

Me gustaría saber qué tipo de enfermedad tengo porque ni los psicólogos me la supieron diagnostica.

Vladislav, 30 años, ferretero

Querido Vladislav, por todo lo que me cuentas parece que tienes algún desequilibrio en el cerebro y para eso necesitas un tratamiento psiquiátrico que te ayude a sentirte menos deprimido y para que logres adaptarte al mundo actual.

Te sugiero que acudas a un psiquiatra para que te evalúe y te den el tratamiento que necesitas para poder ver el mundo de una forma más equilibrada. Y también necesitas complementarlo con actividades que te ayuden a tener tu cuerpo en balance, como por ejemplo caminar media hora diaria, o bailar, o hacer algún ejercicio que te guste, y si lo combinas con evitar consumir cualquier cosa que tenga azúcar, harinas, lácteos y carnes rojas, te aseguro que vas a sentirte mejor.