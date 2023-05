Dolido porque lo dejaron ilusionado con casarse

Hola, Doctora Corazón. Quisiera que me dieras un consejo.

Lo que pasa es que terminé una relación con una chica, la verdad se portó muy feo, primero me insistía en que nos casáramos, que quería hacerlo lo antes posible, me ilusioné con la idea y le dije que sí.

Yo andaba viendo lo del anillo y todo eso, pero resulta que de un día para otro me dejó. Que ya no quería estar conmigo.

Ahora que ya no estoy con ella tengo tantas ganas de estar con una chica, que a todas les digo que si quieren ser mis novias.

Yo no era así, la verdad, no sé qué me pasa, por eso te escribo para ver si sabes el motivo de mi comportamiento. Espero que me puedas ayudar.

Anónimo

Respuesta

¡Hooola!, querido, es muy posible que tu comportamiento compulsivo por andar con una y con otra mujer es la manera en la que estás evadiendo vivir el duelo por la relación que terminó tan mal para ti.

Si esperabas casarte y en cambio fuiste abandonado, eso duele, y mucho, y ese dolor hay que sacarlo.

Mi recomendación es que acudas a terapia para que puedas sacar de tu cuerpo las emociones negativas que te pudo causar este rompimiento.