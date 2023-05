Su ex esposa ahora anda de romance con su abogado

Hola, Doctora Corazón, me ando divorciando y mi esposa fue a ver una abogado y según la estaba asesorando.

Me siento mal porque el abogado es casado y ahorita ya anda con él. No sé si lo hizo por venganza.

Te hablo para darle un consejo a todas las señoras que se estén divorciando y cuentan todo lo que está pasando en el matrimonio, no le hagan caso a ese abogado, porque no tiene ética.

Más que nada para eso te hablo, para ponerlas alerta y no se crean de los abogados que les preguntan sobre sus sentimientos y lo que hacen o no hacen con sus maridos porque de ahí se aprovechan

.Gracias. Espero tu contestación y ojalá me sepas orientar porque me siento muy triste.

Me duele que me haya engañado porque nuestros problemas eran muy leves y me duele más que lo haya hecho con ese abogaducho, que dice llamarse abogado pero en realidad no lo es porque no tiene ética. Gracias.

El dolido

Respuesta

Entiendo que te sientas muy triste porque terminó tu relación de pareja, ¿pero crees que la que será tu ex esposa es una niña que no sabe tomar decisiones?

No digo que sea una buena decisión lo que está haciendo, pero es su responsabilidad haber aceptado embarrarse con su abogado.

Te aseguro que si ella aceptó encamárselo es porque así lo quiso, aunque a ti te duela, te enoje o te parezca antiético (que sí lo es).

Y aunque estemos alertando aquí a las mujeres sobre el comportamiento de un abogado que viola el principio de no involucrarse con su cliente, la realidad es que una persona que se siente vulnerable emocionalmente puede creer que la luna es de queso y meter la pata, pero aun así es su responsabilidad permitir que su estado emocional la meta en una peor situación de la que ya tiene: haber terminado un relación, y primero tendría que vivir el duelo por ello.

En fin, es imposible que controles el comportamiento de ella, si no pudiste hacerlo de casado, ¿cómo se te ocurre que podrías hacerlo desde tu posición de divorciado? No hay forma, ¿verdad?

Entonces, concéntrate en cerrar tu círculo por la relación terminada, agradece los años que tuvieron juntos, que eran los que les tocaban,y reconcíliate con el ser humano que eres.

Si te sanas emocionalmente, tal vez te de chance de vivir una nueva relación con más conciencia de lo que quieres y de lo que puedes dar y si lo logras tendrás más posibilidades de tener una mejor vida en pareja.

Mientras estés vivo, todo es posible, así que deja de llorar, chiquillo.