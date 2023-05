Sufre porque su esposa tiene un amante

Buen día, Doctora Corazón.

Llevo 15 años de casado y puedo decirte que amo a mi esposa; tenemos dos hijos.

Hace un par de años la comunicación entre nosotros empezó a fallar. Ella tiene un amante y dice que dejó de amarme porque no tengo carácter y no resuelvo problemas familiares.

De su amante me di cuenta porque se mensajean y un día, viendo su celular, encontré sus mensajes. Le pedí que lo dejara y se dedicara a nosotros, pero me dijo que no lo dejará, porque lo quiere con locura.

Estamos juntos por mis hijos, pero me siento muy mal cuando la veo triste porque el fulano no le llama. Un día me dijo que sólo espera que se le arreglen unos asuntos para después irse de la casa y esto terminó por partirme.

Quisiera que me dieras un consejo para saber cómo puedo retenerla a mi lado.

Lao

Respuesta

Buen día, querido Lao. Quiero preguntarte, ¿si no te amas a ti mismo, cómo es posible que creas que amas a la mamá de tus hijos?

Te informo que no la amas, pero que te sientes tan poquita cosa que crees que mereces ser maltratado como esta mujer lo está haciendo contigo.

Es verdad que son padres de los hijos que tienen, y es un vínculo que no acaba ni con la muerte, ¿pero entre ustedes que queda?, ¿respeto? No. ¿Afecto? Es imposible verlo. ¿Costumbre? Muy posible. ¿Amor? Si existió alguna vez, se murió.

Ella ya te dijo en todos los tonos que no le interesa seguir contigo y sólo aprovecha tu casa mientras se resuelve lo que necesita para irse con su amante.

Te diría que empieces a organizar cómo van a ser padres aunque estén separados, y luego cuando ella sea abandonada por el tipo, ya que es muy posible que cuando ella le anuncie al amante que será libre, el señor va a desaparecer como por arte de magia.

Te recuerdo que lo emocionante de una relación extramarital es que es prohibido porque existe un matrimonio. Así que también estate preparado para que decidas si la recibirás cuando sea abandonada por el otro.