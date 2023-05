Miedo por el desamor de su pareja durante el embarazo

Doctora Corazón, te escribo para que me des un consejo.

Mi pareja y yo tenemos cinco meses de relación y ya tenemos tres meses de embarazo, mis padres y sus padres ya saben esto, pero tengo un poco de miedo.

Yo veo a mi pareja que desde que le di la noticia como que se le fue el amor, anda muy frío conmigo y, como no tenemos dinero, pues me atienden en el sector público de salud.

Cada vez que vamos, él está callado, no tiene ninguna pregunta y en el primer ultrasonido pues no hizo ningún gesto de felicidad.

No sé qué tiene, yo le preguntó y me dice que nada, que sólo me dedique a tener bien a nuestro bebé. ¿Qué me recomiendas?

Claudia

Respuesta

Querida Claudia, ¿en serio?, ¿ya van a ser papás?

Estoy seguro que ni hablaron del tema. Y si no se habló de tener hijos antes del embarazo, él no puede estar feliz con el asunto.

Y si tú misma analizas la situación, ¿en serio tus planes eran embarazarte a los cinco meses de relación?

Es necesario que los dos hablen de lo que les está pasando a cada uno con el bebé que viene, ya que los dos tuvieron relaciones íntimas sin protección o se rompió el condón.

Tú dile lo que sientes y lo que crees, deja que él te diga lo que siente y lo que cree, también. Analicen si juntos pueden decidir qué es lo mejor que van a hacer.

Cinco meses de relación no son suficientes para construir una relación saludable de pareja y menos para convertirse en papás. Así que hay que hablar en serio.