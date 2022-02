Quiere permiso de infidelidad

Doctora corazón, buenas tardes, el otro día vi al ahijado de mi esposo masturbándose con mis tangas y brasiers. Pensaba interrumpirlo, pero sin querer le vi su miembro y desde ese día ando toda sacada de onda. Este muchacho vive con nosotros y luego me echa unas miradas que hasta mi esposo se da cuenta, pero no le dice nada. Mi marido ya es un señor grande, tiene 73 años y casi no tenemos relaciones, yo tengo 45 años y he pensado en hablar con mi esposo para ver si me da permiso de estar con alguien más. No lo he hechopues creo que se va a enojar y he pensado en hacerlo a escondidas. Tía, aconséjame, por favor, ¿qué será mejor? Gracias y saludos. Guillermina

Querida Guillermina, supongo que toda la vida has sabido que tu esposo tiene 28 años más que tú o que tú tienes 28 años menos, ¿qué es lo que te sorprende de que hoy en día cuando tú tienes 45 y él 73 su vida sexual esté casi ausente? Eso era de esperarse, pero supongo que no lo pensaste cuando decidiste vivir conél. Creo que la falta de sexo es un tema que debes hablar con tu compañero de vida y entre los dos deben decidir qué es lo que van a hacer. Podrían empezar por echar de la casa al ahijado si es que no quieren vivir todo un drama si te atreves a meterte sexualmente con él. Eso no hay manera de hacerlo a escondidas,tú esposo lo va a saber. Y te informo que el chavo usa tu ropa interior para masturbarse, no porque esté interesado en ti sino porque la ropa interior femenina es un fetiche que usan algunos hombres para excitarse. Insisto, necesitas hablar con tu esposo de la parte sexual en su matrimonio.