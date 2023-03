Cinco años y sigue sin olvidar y quiere regresar con su ex

Hola, Doctora Corazón. Hace cinco años tuve una pareja y prácticamente me engañó, se fue con otro, y desde esa fecha no pudo olvidarla.

Quisiera saber a qué se debe esto. He querido olvidarla buscando y saliendo con otras personas, pero no he podido encontrar a alguien como ella. Entonces quería ver si tú me podrías ayudar, querida Doctora.

Me gustaría que me dijeras qué puedo hacer, porque la sigo viendo donde trabaja y no dejo de pensar en ella, aún la quiero y quisiera que regresara conmigo.

¿Qué puedo hacer, Doctora Corazón? Muchas gracias por el espacio y felicidades por tu pagina.

Luis Ángel, 35 años.

Respuesta

¡Hola!, querido Luis Ángel. Dices que no ha podido encontrar a alguien como ella. Te tengo una noticia: ¡no existe alguien como ella!, así como no existe alguien como tú.

Cada ser humano es único e irrepetible y las experiencias de pareja son únicas e irrepetibles, así que mientras sigas montado en tu fantasía de querer revivir la relación que tuviste con esa mujer estás alejándote de organizar una verdadera nueva pareja.

Revisa si lo que extrañas es la relación con ella o lo que te tiene amarrado es la idea de vengarte por lo que te hizo y hacerla pagar en carne propia.

Y debes saber que nunca la olvidarás, puesto que ocupó un espacio de tiempo en tu vida, pero lo que sí será posible, si te aplicas, es que ya no te duela lo que pasó entre ustedes y que acepta que su relación demostró lo que tenia que durar y no mas.

Te recomiendo que acudas a un taller sobre el perdón para que sepas qué hacer para soltar ese amor que ya fue y no será más. Aprovecha el hacer trabajo emocional contigo mismo y cerrar el año sin esa carga que traes para que empieces el mes de abril con el corazón libre para que permitas que alguien más llegue a tu vida.