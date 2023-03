La hija del patrón le coquetea y no sabe que hacer

Hola, Doctora Corazón.

Lo que pasa es que la hija del dueño donde trabajo me coquetea mucho y hay veces que se viste muy provocativa y me enseña su ropa interior, que por lo general siempre son tangas; a mí me gusta, pero ¿es malo que me guste o no? Lo que pasa es que es hija del patrón y yo no sé qué hacer.

Muchas gracias, Doctora Corazón, saludos.

Anónimo, 20 años

Respuesta

¡Hola!, querido anónimo. Pues el problema no es que te guste.

El problema vas a organizarlo el día que te involucres con ella, porque dudo mucho que al papá le haga gracia que su hija se relacione con su empleado. Y el hombre puede tomar cartas en el asunto y echarte del empleo, ¿puedes quedarte sin trabajo ahora que casi termina el año?

Y es muy posible que la chava sólo esté jugando contigo y que no tenga más plan que coquetearte a ver si caes, para luego ver que su papá te despida. ¿Quieres eso?, ¿o a poco estás pensando que la chavita te quiere para casarse contigo y tener hijos, y ya te ves como dueño de la cremería?

Eso no va a ocurrir. ¿Entiendes? Concéntrate en cumplir con las obligaciones por las que te pagan.