Vive en un campo de combate con su esposo

Hola, Doctora Corazón, le mando un saludo y más que nada quiero su consejo. Tengo un problema con mi esposo; todos los días discutimos, no hay un día en que estemos bien, siempre que llegamos del trabajo empezamos a pelear por cositas de nada, pero no quiero dejarlo y no sé qué hacer.

Su familia no me quiere porque soy más mayor que él y luego su misma familia le dice cosas de mí que no son. Quisiera que me diera un consejo para saber qué hacer, necesito su ayuda. Muchas gracias.

Lourdes C., 25 años.

¡Hola!, querida Lourdes. ¿Por qué están juntos?, ¿qué hizo que tomaran la decisión de vivir juntos?, ¿qué esperaban el uno del otro?, ¿cuántos años le llevas?

Si el chavo tiene menos de 20 años está apenas saliendo de la adolescencia, ¿cómo esperas no pelearte? Los adolescentes viven peleando con todo aquello que huela a responsabilidad.

Él no va a ser como tú quieres o necesitas y su familia tampoco. Y nada indica que lo ames, ¿estás ahí poooor?, ¿sólo por decir que tienes una pareja?

La realidad es que estás con un hombre, pero sigues sin pareja porque pareja significa estar a la par y ustedes no lo están. Revisa qué te hace estar ahí, y si lo que te gusta es vivir de la greña, ¡pues disfrútalo!, no lo sufras.

Date cuenta que para pelear se necesitan dos y si siempre entras al juego del adolescente, pues siempre hay pelea. ¿Qué crees que pasaría si tú no peleas? Tal vez algo en su dinámica cambiaría.