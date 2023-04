Atacan a su hijo y piensa demandar a los agresores

Hola Doctora Corazón, te cuento:

Mi hijo es víctima de bullying y quiero que me des un consejo, pues en su escuela no hacen nada para evitar esta situación. Estoy preocupada, por lo que pasó con las niñas, que una mató a la otra.

Soy madre soltera y he intentado dialogar con los padres de los niños que acosan a mi hijo, pero no sirve de nada. Lo dejan unos días y luego vuelven a lo mismo.

Hasta metí a mi hijo al box y karate para que responda si lo agreden, pero aun así siento que no es la solución y estoy pensando en demandar, pero no sé cómo hacerlo, me puedes orientar o conocerás a algún abogado que sepa del tema.

Te lo voy a agradecer muchísimo. Espero tu respuesta, Doctora. Abrazo.

Mireya, 33 años

Respuesta

Querida Mireya, si estás dispuesta a invertir dinero en un abogado para demandar a los padres de los agresores de tu hijo, yo mejor te recomendaría que lo inviertas en ir a terapia para que sepas cómo ayudar a fortalecer la autoestima de tu hijo y que no se comporte como el blanco para los agresores.

No se trata de que tu hijo se convierta en el agresor o el que responda a una agresión sino que sepa qué hacer para frenar a los que abusan de él porque lo ven indefenso.

El que sea hijo de madre soltera no tiene porque convertirlo en una blanco de ataque y por eso es importante que tú estés en terapia para que sepas orientarlo y él se sepa defender sin que tenga que agredir a sus agresores.

Y si quieres acudir a abogados, te sugiero que busques la asesoría jurídica en los consultorios legales de las universidades de tu comunidad, brindan sus servicios de manera gratuita , como el de la Universidad Nacional Autónoma y así podrán orientarte sobre la posibilidad de hacer lo que quieres contra los padres de los agresores de tu hijo.