Tienen un año siendo infieles y no saben como alejarse

Hola, Doctora Corazón. Antes que nada felicidades por su columna.

Mi problema es que desde hace un año me entiendo con un chico de mi escuela, pero no somos novios.

Él me busca y yo también, y cuando estamos juntos nos besamos y comportamos como si fuéramos novios.

Hay veces en que pienso que eso está mal, ya que él tiene novia y a mí no me gustaría que me hicieran lo que le hacemos a ella.

Sólo que por más que trato de dejarlo no puedo y él tampoco puede dejarme. No estoy enamorada de él ni nada, pero quiero saber qué puedo hacer para dejar de buscarlo y no seguir cayendo con él. Me gusta como me trata y como besa.

Sólo quiero un consejo. Gracias. Espero que lo publiques un viernes o sábado “porfa”.

Allison.

Respuesta

¡Hola!, Allison. ¿Te das cuenta que llevas un año con el chistecito? Además dices que te gusta su trato y sus besos, ¿y no estás enamorada?, ¿qué crees tú que es estar enamorada?

Si no tuvieras algún tipo de sentimiento por el chico, difícilmente habría completado un año de besuqueos y comportamiento de novios.

Me parece que es momento que dejen de comportarse como si lo suyo fuera cosa de los marcianos y tendrían que definir de qué se trata su relación, porque esto ya cruzó la línea de la pura amistad. ¿No lo ves?