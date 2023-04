¿Enamorado de su patrona por un matrimonio fallido?

Hola, Doctora Corazón. Te agradecería mucho una orientación porque la verdad ya no sé qué hacer.

Lo que me pasa es que estoy realmente enamorado de mi patrona; sé perfectamente que está casada y tiene dos bebés con los cuales me llevo muy bien y jugamos mucho, pero la verdad me gusta tanto esa mujer que no sé qué hacer.

Estoy casado, pero he tenido muchos problemas con mi mujer e incluso hemos hablado de separación, pero no me atrevo a hacerlo por mis hijos.

Con mi patrona me siento muy feliz, muy contento, con ella platico mucho y yo siento que a la vez me da entrada.

Así que me gustaría que me dieras un consejo porque la verdad me siento desesperado. Muchas gracias.

Eduardo, 30 años.

Respuesta

¡Hola!, querido Eduardo.

¿En serio crees que estás enamorado de tu patrona? Pues te aviso que no. Estás enamorado de la idea de tener una relación donde puedas hablar y sentirte contento.

En ese caso eres un empleado al cual le permiten interactuar con la familia, ¿eres el chofer? En general, ese acercamiento es necesario, ya que eres responsable de la seguridad de los niños y de ella misma.

No te confundas, el que estés por separarte de tu mujer no significa que estés enamorado de tu patrona, sencillamente estás trasladando tu duelo por la relación fallida a la familia donde tienes empleo.

¿Qué hacer? Mi recomendación sería que tu mujer y tú asistieran a terapia de pareja para que revisen si existe rescate de su relación.

Por algo se enamoraron, ¿no crees? Y así no pondrás en riesgo tu empleo, porque eso de que tu patrona te da entrada es un deseo en tu imaginación, puedo asegurarte que no está pasando, ella sólo es amable con la persona que trabaja en su casa y le ayuda a cuidar a sus hijos.

No son tus hijos, aunque les caigas bien y juegues con ellos. Ubícate.