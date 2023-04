Tiene miedo de declararle su amor a su amiga

En mi escuela va una chava que me atrae mucho, pero tengo miedo de acercarme y que me rechace.

Ya me ha pasado, siempre me ha sido difícil distinguir entre quién es lesbiana y quién no.

Luego me confundo y hasta me quieren golpear. Pero esta chava parece de las mías, se viste como yo, se junta con los hombres y hasta es igual de deportista que yo.

El otro día platicamos y me cayó muy bien porque le vamos al mismo equipo y todo.

Sin embargo, tengo miedo de perder una bonita amistad que está surgiendo por querer tener novia, pero tengo muchas ganas de una relación, tengo 19 años y nunca he tenido novia.

¿Qué me aconsejas Doctora?

Diego, 19 años

Respuesta

Querida Diego, ¿has hablado con esta amiga sobre sus afectos?

Si empiezas a preguntarle sobre quién le gusta o qué piensa sobre las relaciones entre mujeres, podrías ir teniendo pistas sobre lo que ella desea.

De esta manera sabrás si te lanzas a preguntarle si quiere que inicien un noviazgo o podrás decidir quedarte con una buena amiga.

Habla con ella de estos temas para que puedas salir de dudas. Deseo que tengas un año 2023 donde puedas construir las situaciones que te hagan feliz.