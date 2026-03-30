Cabello teñido: cuidados esenciales en verano

San Pedro Sula, Honduras.

El verano, con sus altas temperaturas, exposición solar y contacto frecuente con el agua de mar o piscinas, puede convertirse en un desafío para quienes tienen el cabello teñido. Mantener el color, la hidratación y la salud capilar requiere cuidados específicos durante esta temporada.

La radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales factores que afectan el cabello con tinte. La exposición prolongada al sol puede degradar los pigmentos artificiales, provocando decoloración y pérdida de brillo. Además, el cabello teñido suele ser más poroso, lo que lo hace más vulnerable a los daños externos.

El contacto con el cloro de las piscinas y la sal del mar también influye en la calidad del cabello. Estos elementos pueden resecar la fibra capilar y alterar el color, especialmente en tonos claros o fantasía. En algunos casos, incluso pueden generar cambios no deseados en el tono.