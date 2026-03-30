Cabello teñido: cuidados esenciales en verano

El verano, con sus altas temperaturas, exposición solar y contacto frecuente con el agua de mar o piscinas, puede convertirse en un desafío para quienes tienen el cabello teñido. Mantener el color, la hidratación y la salud capilar requiere cuidados específicos durante esta temporada.
La radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales factores que afectan el cabello con tinte. La exposición prolongada al sol puede degradar los pigmentos artificiales, provocando decoloración y pérdida de brillo. Además, el cabello teñido suele ser más poroso, lo que lo hace más vulnerable a los daños externos.
El contacto con el cloro de las piscinas y la sal del mar también influye en la calidad del cabello. Estos elementos pueden resecar la fibra capilar y alterar el color, especialmente en tonos claros o fantasía. En algunos casos, incluso pueden generar cambios no deseados en el tono.
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Consejos
Especialistas en cuidado capilar recomiendan adoptar una rutina específica durante el verano.
El uso de productos con protección UV es clave para preservar el color. Asimismo, optar por champús y acondicionadores formulados para cabello teñido ayuda a mantener la intensidad del tono y prolongar su duración.
La hidratación es otro aspecto fundamental. Las mascarillas capilares nutritivas, aplicadas al menos una o dos veces por semana, contribuyen a reparar el daño y a mantener la suavidad. También se recomienda evitar el uso excesivo de herramientas de calor, como planchas o secadores, que pueden agravar la resequedad.
Antes de ingresar al mar o la piscina, mojar el cabello con agua dulce puede reducir la absorción de sal o cloro. Después de la exposición, es importante enjuagar el cabello lo antes posible y aplicar productos hidratantes.
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El uso de accesorios como sombreros o pañuelos también puede ofrecer una barrera adicional frente al sol, protegiendo tanto el color como la salud del cuero cabelludo.
Cuidar el cabello teñido en verano no solo ayuda a conservar su apariencia, sino que también contribuye a mantener su estructura y resistencia.
Adoptar hábitos adecuados puede marcar la diferencia entre un color opaco y uno vibrante durante toda la temporada.