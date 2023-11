Los secretos de maquillaje de las famosas

Las famosas pasan tanto tiempo en la silla de maquillaje que algunas de ellas han tenido que aprender trucos.En otros casos, ellas mismas se han aplicado los cosméticos tantas veces que han descubierto cómo acentuar los rasgos que les encantan.

Los expertos de Genial.guru compartieron algunos consejos que las actrices o cantantes usan para lucir deslumbrantes en el escenario y frente a la cámara.

1. Kendall Jenner es una modelo a la que le encanta el estilo de maquillaje natural y sencillo.Expresó que, a diferencia de sus hermanas, ella no es experta en este tema sino que se enfoca en los ojos de una manera muy sencilla

Lo que hace es simplemente definir la esquina exterior del ojo como si fuera el vértice del triángulo.

2. Selena Gómez tiene un truco genial a la hora de maquillarse las pestañas: utiliza unas pinzas en las pestañas inferiores.Cogemos un poco de producto del aplicador y luego aplicamos el maquillaje con mucho cuidado, juntando dos o tres pestañas individuales. Esto los hace más abundante.

3. A Eiza González le gusta que su piel parezca expuesta al sol y para lograr este efecto toma un poco de rubor y lo aplica en su nariz.

4. A Rosalía le encanta experimentar con la música y el maquillaje. Es una de esas artistas que utiliza un producto para múltiples propósitos. Por ejemplo, utiliza lápiz labial en los ojos, aunque es importante recordar que no todos estos productos están elaborados para este fin.

La cantante toma lápiz labial o polvo y lo aplica solo en los párpados, luego usa sus dedos para mezclarlo uniformemente.

5. La cantante regional mexicana Ángela Aguilar no es una profesional.Ella misma dijo que a veces no consigue el look que desea, pero tiene algunos secretos que la ayudan a conseguir el maquillaje perfecto. Ángela tiene un consejo que puede ayudarnos a que nuestra mirada resalte: aplicar una sombra marrón cerca de la línea de las pestañas.Esto lo hará más largo y lleno.

