Desde que se casó su relación con su mejor amiga cambió

Hola, doctora. Tengo una amiga con la cual salía a todos lados, éramos cómplices perfectas, disfrutábamos mucho el tiempo juntas. Pero desde que me casé, ella cambió mucho y siento que empezó a tirarme mala onda.

Empezó a juntarse con chavos menores que andan de fiesta en fiesta y le dije que eso no era para presumir. Se enojó conmigo y quisiera que me ayudaras porque me duele mucho su actitud y no quisiera perder su amistad.

Ana

Respuesta

Querida Ana. En relación con tu amiga, lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella. Tal vez eso le ayude a darse cuenta de qué representas en su vida.

En vez de convertirte en la “mamá” que sabe lo que le conviene, revisa qué te pasa a ti porque ella es diferente. Ella sigue siendo soltera y ya no son las cómplices perfectas porque tú tienes una dinámica con tu marido, y con ella ya no.

Así que puedes decirle lo que sientes y cuánto te importa, pero no puedes pretender que actúe como tú necesitas en tu vida de mujer casada y con los amigos que tenían en común. Insisto, si no te gusta como es ahora, simplemente deja de verla. Fueron amigas de un momento de sus vidas. Ese momento ya pasó.