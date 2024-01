Mirian Cast, la nueva sensación musical en San Pedro Sula

“Desde pequeña participé en concursos de canto escolares donde me llevé los primeros lugares, y desde 2013 comencé a hacerlo profesionalmente con Johnny Be Good, luego con la Orquesta Sol Ardiente y Chicas Zambat , pero desde inicios de 2020 me hice solista y desde hace seis meses me presento en dúo con Luis Carrasco ”, explica.

Lea: Daniela Aguilar, de fan a estrella del grupo Atomic Rose

Mirian busca personificarse como las artistas que interpreta usando pelucas y alguna vestimenta. “Disfruto mucho lo que hago y me gusta ver la conexión que tengo con el público y me siento orgullosa de ver hasta dónde he llegado porque en este medio artístico las mujeres tenemos que competir a la par de muchos cantantes hombres y estar en ese círculo es bien difícil”, asegura Mirian, que entre sus influencias musicales tiene a Marisela y Ana Gabriel, pues le encanta sus letras y su forma de presentarse en el escenario.

“‘Soy como quise ser’ de Ana Gabriel es un tema que me representa mucho porque he logrado lo que he querido gracias a mis propios esfuerzos. Siempre he soñado el compartir con ella porque es una de mis artista favoritas y si se diera esa oportunidad sería un sueño cumplido ”, manifiesta con ilusión.

Entre los planes de este año, Mirian asegura que se viene un proyecto muy bonito entre varios colegas con unos covers en canciones merengue cumbia y bachata este 2024 estaremos en grabación.

“Mi mayor propósito es grabar mis propias canciones y compartir la música con varios artistas nacionales al mismo tiempo”, puntualiza.