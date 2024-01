Conozca los secretos del lenguaje masculino

REDACCIÓN. Alguna vez a lo largo de la vida te has topado con esos seres “insensibles” llamados hombres; claro, no todos son así, pero algunos de ellos pueden incluso formar parte de tu familia, como papá, hermano o tío, o ser tus amigos o pareja.

A las mujeres, educadas generalmente para expresar lo que sienten, les cuesta trabajo entender por qué cuándo les preguntan: “¿Qué te pasa?”, suelen responder, “No sé”. Esto se debe a la educación de género, explica Socorro Díaz, psicóloga del Instituto Personas. “No es que sean insensibles, el problema es que no saben cómo mostrar sus sentimientos porque así han sido educados”.

A los varones les enseñan a reprimir sentimientos considerados femeninos, como la tristeza, y a mostrar aquellos considerados naturales y aceptables en los hombres, como el enojo, agrega la psicoterapeuta Marina Castañeda, autora de El Machismo Invisible.

Para que goces de mejores relaciones sin quebrarte la cabeza, sentir frustración o perder la cordura Díaz propone “ponernos en los zapatos del otro, sin abrocharnos las agujetas”, y entender que no hay “sexos opuestos sino complementarios”.

”Nos educaron de manera distinta, así que no podemos esperar que los hombres actúen como nosotras”, afirma la psicoterapeuta, más aún cuando la represión de sentimientos provoca conductas que tampoco son fáciles de entender.

Así que vale la pena echar una mirada a las respuestas que ofrece Sergio Sinay, estudioso argentino de las relaciones humanas, quien en el libro Misterios Masculinos, ofrece las respuestas que, quizá, todas las mujeres han deseado tener cuando se plantean las mismas preguntas que él formula.

De forma resumida, Díaz resume los principales planteamientos de Sinay, quien en su texto aclara que no todos los hombres piensan o actúan así, es decir, se trata de una visión generalizada de las formas de pensar y actuar de ellos.

Lo qué sienten

¿Qué te pasa? Cuando los hombres responden: “No sé”, dicen la verdad ya que no saben reconocer y expresar sus sentimientos.- ¿Por qué no expresan cariño entre ellos? Porque demostrar afecto puede ser mariconería. Su lenguaje es efectivo, el de ellas es afectivo.- ¿A qué le tienen miedo? ”Jamás a nada”. Eso responderían, pero cuando se busca más, los miedos son muchos entre ellos: A no poder darle de comer a su familia, a quedarse sin trabajo, a quedar discapacitados, etcétera.

Su comportamiento

¿De qué hablan entre ellos? Generalmente de un tema “seguro”, así es que lo emocional queda fuera.- ¿Por qué hablan más de sus éxitos que de sus fracasos? Porque su identidad masculina en la sociedad se forja con base en lo que hacen, lo que producen, lo que tienen y lo que pueden mostrar.- ¿Por qué después de una cita no llaman? Temen ser cazados, pues fueron educados para ser casados.-

¿Por qué son tan controladores? Lo aprendieron desde niños: controlar sus emociones, su territorio, sus reacciones.- ¿Por qué son violentos? Se les separa de sus fuentes emocionales y se les destina a ser agudos, racionales, responsables, resistentes, eficientes. Su agresividad se desvía inexorablemente a la violencia.

-¿Por qué actúan como niños? Se les exige actuar y hacerse hombres desde pequeños por parte del padre, aunque la madre lo sigue tratando, a veces toda la vida, como bebé, y luego se encuentran con las esposas rescatadoras.- ¿Por qué mienten? Muchas veces por no faltar a lo que deben ser.

- ¿Por qué se borran después del divorcio? Algunos por negligencia, por irresponsabilidad. Hay otros que son borrados por su depresión, pues siguen siendo tomados sólo como proveedores. ¿Por qué les cuesta desconectarse del trabajo? Son lo que hacen. No es fácil desembarazarse de lo que es su identidad y su identificación social.

Sobre ellas

¿Qué temen de las mujeres? El descontrol femenino: sus gritos agudos y en público, a que no le gusten sus amigos, etcétera.-¿Por qué no les preocupa lo que les pasa mujeres? Por miedo a saber que ocurre y luego no saber cómo actuar. Por ello, mejor no preguntan.

- ¿Qué esperan de las mujeres? Hacerlas sentirse orgullosas de ellos, que los acompañen en sus deseos, que sepan leer sus gestos.- ¿Qué les está ocurriendo con el cambio actual de las mujeres? Están totalmente desorientados, pues han estado siempre atrapados por las cuatro “p”: producir, proteger, proveer y ser potentes.

- ¿Qué les pasa cuándo la mujer gana más que ellos? Sienten que se han convertido en un proveedor desprovisto.- ¿Qué les pasa cuando su jefe es mujer? Ver a una mujer en el poder los regresa a la infancia.

Traición, sexo y más

¿Por qué son infieles? Muchas veces la infidelidad del varón es una respuesta a la expectativa de los demás. A los hombres no se les enseñó, como a las mujeres, a asociar sexo con amor.-¿Por qué les obsesiona el sexo? Son víctimas de su propio mito de ponerla, sacarla y sumar. Sólo refuerzan su condición aprendida.

¿Por qué retroceden ante la iniciativa sexual de las mujeres? Porque cuando la mujer toma la iniciativa sexual, el hombre cree que eso lo convierte en débil y pasivo. ¿Por qué se vuelven locos por el fútbol? Porque pueden llorar juntos, pueden abrazarse, tocarse, bendecir a Dios. El futbol los iguala. ¿Por qué huyen del médico? Por miedo a la enfermedad, pues esta es sinónimo de vulnerabilidad.