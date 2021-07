Albañil hondureño le pide matrimonio a su novia en plena obra y se vuelve viral

Redacción.

Una obra de construcción en Honduras se convirtió en el romántico escenario para que un albañil hondureño le declara su amor y le pidiera matrimonio a su amada novia.

El video viral que fue subido a un canal de YouTube está dando la vuelta por todas las redes sociales y la historia de amor entre Esdras y Tania recibe miles de reproducciones.

El albañil quería proponerle matrimonio a su novia Tania, con quien comparte un hijo, pero la falta de recursos económicos se lo impedían. Sus amigos entraron en acción.

Los amigos de Esdras tuvieron un enorme gesto y le ayudaron a recaudar dinero. "Tengo un amigo al que quiero mucho, mi querido Esdras", son las primeras palabras que se escuchan de uno de los involucrados en esta propuesta de matrimonio tan romántica.

Más adelante, el hombre que narra el video, explica que Esdras quería cumplir su sueño de casarse: "Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta", compartió.

Gran amistad

Esdras contó con el apoyo de sus familiares, amigos, y compañeros de obra, quienes le ayudaron a cubrir los gastos de las flores, el mariachi y el anillo con el que sorprendió a su ahora prometida. El enorme gesto de sus amigos se ha ganado el cariño de internautas.

El joven catracho se arrodilló y le entregó el anillo a su novia, para después preguntarle si se quería casar con él, rodeados por el cariño de sus amigos y compañeros de trabajo.

Puedes ver el video completo de la propuesta de matrimonio aquí abajo. ¡Disfrútalo!