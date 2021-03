Video viral: graban a una leona descansando sobre un tejado en Rusia

Redacción.

Los residentes del pueblo ruso de Kózino, en la región de Moscú, se sorprendieron al ver una leona sobre el techo de una casa. ¡Solo en Rusia se ven este tipo de cosas!

Aunque el imponente animal no se mostró agresivo en ningún momento, el video se volvió viral en las redes sociales y causa impacto entre los internautas.

Las autoridades correspondientes llegaron a la vivienda y aseguró que todo estaba en orden: "Aquí se encuentra un criadero, la leona no huyó".



La dueña de la leona luego explicó que el animal salió de su recinto a tomar el aire. "Tenemos un centro zoológico. La casa que se ve en el video es de la leona, no fue y no se escapó a ninguna parte. Está sentada en su propio territorio. Contamos con un centro de ayuda a los animales en situaciones difíciles", aclaró la mujer.

