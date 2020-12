Viral YouTube: Así reaccionó una joven a la humilde invitación de su novio

Redacción.

En las redes sociales se viralizó la reacción de una joven cuyo novio le confiesa que no tiene suficiente dinero para invitarla excepto a un lugar "muy humilde".

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa", dice el muchacho a su pareja, al mismo tiempo que graba las imágenes.

Su considerada novia le contesta que "para divertirse no hay que salir a lugares caros".

Reacción

El video viral ha recibido miles de reproducciones y cientos de "me gusta". "Aplauso a los padres de esta mujer, le enseñaron muchos valores", asegura un internauta en YouTube.

"Tras de ser hermosa, tiene una humildad enorme, de esas mujeres hay pocas, Dios los bendiga y cuenten más de ellos que paso luego, es muy hermoso contar con alguien así", comentó otro usuario en la red social.

