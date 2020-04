Video viral: Joven graba coreografía en Tik Tok y aparece fantasma

Redacción.

Un "tik toker" británico subió a sus redes sociales un video donde ensayaba una coreografía y quedó helado al ver que un supuesto "fantasma" lo observaba desde las escaleras.

Cuando el joven bailaba al ritmo de la canción "Say So" no imaginó que una silueta se iba a presenciar al fondo de su pasillo, para ser exactos, en las escaleras de su casa.

El video muestra al joven bailando con mucha energía, y en las escaleras aparece una sombra, que después de unos pocos segundos, desaparece nuevamente.

El "tik toker" se dio cuenta dio cuenta del hecho paranormal, una vez que subió el video en su cuenta y sus seguidores le comentaron sobre la aparición. De inmediato salió a explicar que él vivía solo y que no tiene ninguna mascota en su casa.

El video recibió millones de views y miles de comentarios en la red social de "Tik Tok".

Versiones

La escalofriante grabación generó diversos comentarios en las redes sociales. Pues una gran parte de los internautas aseguran que se trata de un video montado, aunque muchos usuarios aseguran que se podría tratar de algún ente paranormal, que se esconde en la casa del joven.

Resulta difícil elegir cualquier de las teorías, pero el video consiguió miles de reproducciones.

El "Tik Tok" del joven británico "Reubix Cube" se hizo viral de inmediato y después de ser subido en un canal de YouTube, fue visto por más de 26 mil personas en la plataforma, en muy pocas horas.