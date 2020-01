Aficionado infiel durante partido de fútbol rompe el silencio después de hacerse viral

Quito, Ecuador

El aficionado, captado por las cámaras cuando estaba besando a una joven que no era su esposa en el partido del Barcelona de Guayaquil contra el Delfín de Ecuador, dice que es inocente y defenderá su honor.

Deyvi Andrade Urgiles rompió el silencio en sus redes sociales y señala que su relación quedó destruída.

El seguidor del Barcelona de Ecuador dijo en Facebook que se siente “arrepentido” por su infidelidad, pero “con la cabeza en alto”.

“En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un rose en nuestros labios, sólo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo. Soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el fin, digan lo que digan.”, señaló en Facebook.

Siguió escribiendo: “Ya ni modo, definitivamente se acabó mi relación y solo me toca continuar, me arrepiento de lo que hice pero más perdón no puedo rogar, no volveré a fallar y sé que voy a encontrar a una persona que me ame y me acepté”.

El video se hizo viral después que Deyvi Andrade cambió su actitud y se alejó de la mujer con la que estaba cuando era capturado por la ‘kiss cam’.