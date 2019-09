Viral: Mujer deja a su marido y se casa con el DJ que tocó en su boda

Redacción.

Las redes sociales están llenas de las historias más divertidas, alocadas e inspiradoras. Pero también hay historias de amor que sorprenden por los detalles, tal cual es el caso entre Mark y Megan.

La historia de Mark y Megan se ha vuelto viral en las redes. Resulta que Megan Willis, una joven estadounidense de 26 años, abandonó a su marido por el DJ que tocó en su boda. Así de locos son los detalles de esta unión.

La historia se remonta a noviembre de 2015 cuando Megan Willis conoció a Mark Stone, un analista de negocios y disc jockey, en un restaurante de Maryland en el que estaba con su hermana Kristen. Esta última contrataría al hombre para que se encargara del baile en la boda de Megan en julio de 2016.

A partir de esa fecha Megan y Mark se conectaron de una forma muy rápida y entablaron una amistad, que años después se convertiría en un romance.

Al cabo de un año de aquella noche Megan se casó y el DJ Mark asistió la boda como amigo de la familia. El enlace prácticamente no llegó ni a los 12 meses, por lo cual Megan decidió divorciarse del que ahora es su exmarido.

"Mi matrimonio acabó porque no estaba satisfecha ni feliz. Él era un adicto a los videojuegos y yo ya no existía en su vida" explicó Megan a The Sun.

Después de la ruptura Megan necesitó mucho apoyo y afirma que Mark (El DJ) fue un pilar fundamental en el proceso. "Él era sólo un amigo que cada día se preocupaba por mí. A los dos nos encantaban nuestras conversaciones, sin importarnos si eran estúpidas o serias" agregó la enamorada joven.



Por otro lado, Mark era infeliz con su matrimonio y decidió ponerle fin a esa unión. Mark llevaba 27 años casado y tuvo dos hijos con su anterior pareja.



Desenlace

Actualmente la pareja está muy feliz y consideran que los 27 años de diferencia de edad no son ningún problema, "cuando estamos juntos todos los pensamientos negativos desaparecen. Yo me siento más mayor y él se siente más joven, es casi como si nos encontráramos en la misma situación y es perfecto" dijo Megan al portal de The Sun.