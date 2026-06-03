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Trasladan a los juzgados a Carlos Mencía alias el "Gato Negro"

Este mediodía fue trasladado a los tribunales ceibeños Carlos Mencía alias el "Gato Negro", para la audiencia de declaración de imputado, vinculado a la masacre de Rigores.

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