  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Trasladan a uno de los sospechosos del caso de agentes de la Dipamco asesinados en Corinto

Jefry Joset Guardado Herrera fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a los juzgados de San Pedro Sula, señalado como uno de los presuntos implicados en el caso de los agentes de la Dipamco fallecidos en Corinto, Cortés.

Últimos Videos