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Sucesos
Dan el último adiós a las tres hermanas víctimas de la masacre en Trujillo
En un ambiente de profundo dolor, consternación y exigencia de justicia, familiares, amigos y compañeros de lucha comunitaria dieron el último adiós a las hermanas Mirza Jackeline Rodríguez, Mirian Janeth Rodríguez y María Linda Rodríguez. Los restos de las tres féminas fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de Rigores, en este municipio.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 12:05
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