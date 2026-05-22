Dan el último adiós a las tres hermanas víctimas de la masacre en Trujillo

En un ambiente de profundo dolor, consternación y exigencia de justicia, familiares, amigos y compañeros de lucha comunitaria dieron el último adiós a las hermanas Mirza Jackeline Rodríguez, Mirian Janeth Rodríguez y María Linda Rodríguez. Los restos de las tres féminas fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de Rigores, en este municipio.