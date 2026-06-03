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Entre disculpas y una última petición: la carta que dejó Violeth

Violeth fue sepultada junto a un peluche de Hello Kitty que la acompañó durante buena parte de su niñez y adolescencia. Según explicó su madre, el muñeco tenía un valor sentimental especial para su hija

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