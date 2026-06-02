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Heber Argueta: el perfil del cabecilla vinculado al crimen de policías en Corinto

La Secretaría de Seguridad señala al líder de “Los Argueta” como responsable de una red criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos transnacionales

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