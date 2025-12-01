  1. Inicio
Solo denuncias menores de delitos electorales recibió la Fiscalía regional del litoral Atlántico

La Fiscalía regiinal del Litoral Atlántico no recibió denuncias graves de delitos electorales solo incidentes menores, durante las elecciones generales deaarrolladas en esta región.

