Porfirio Lobo insta a respetar los resultados del 30 de noviembre

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014, hizo un llamado a la población hondureña a respetar los resultados electorales y ejercer su derecho al voto sin temor el próximo 30 de noviembre.

