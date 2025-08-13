  1. Inicio
Hoy se declarará culpable Exdirector de la Tasa de Seguridad

Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, se declarará culpable por lavado de activos ante la Corte Federal de Miami, según una orden emitida por el tribunal.

