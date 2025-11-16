  1. Inicio
En el primer trimestre de 2026 prevén iniciar construcción del hospital de traumas

El director del hospital Mario Catarino Rivas, Gabriel Paredes, presentó oficialmente esta semana la maqueta del hospital de traumas de San Pedro Sula, que contará con guardería y hasta helipuerto

