Diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla se reduce en el conteo del CNE

La diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla continúa reduciéndose en el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura suma 749,022 votos y Nasralla 748,507, según la actualización más reciente del organismo.

