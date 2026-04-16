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Detienen a hombre acusado de quitarle la vida a su esposa y esconder restos en su vivienda

El FBI confirmó el arresto de un reservista de la Marina acusado de asesinar a su esposa colombiana, cuyo cuerpo fue hallado en un congelador en Virginia

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